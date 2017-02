La segunda semana de Febrero me recibió con la noticia: “Cientos de mujeres con el pecho descubierto se congregaron este martes 7 de febrero en diferentes ciudades argentinas para rechazar el exagerado operativo policial que se produjo hace unos días por tres mujeres que estaban tomando sol en topless en una playa pública de Necochea”. Sin incomodidad de decirlo, me declaro feminista e inevitablemente seguí leyendo de lo ocurrido, de inmediato entendí y simpaticé con el propósito de la marcha.

Uno o dos días después vi un video de la protesta realizada en Buenos Aires y concentrada en el obelisco en el cual se observaba a un grupo mujeres agrediendo física y verbalmente a algunos hombres que estaban participando del “Tetazo”, lo cual tristemente me hizo cuestionar por qué la palabra feminismo desde mi perspectiva ha perdido fuerza y credibilidad en la última década y por qué algunas personas la definirían erróneamente como “odio a los hombres”. En consecuencia, hice una lista de las premisas infalibles para deformar el feminismo y tergiversar su propósito. Aclararé antes que la intención no es generalizar, sino, mostrar que actitudes a mi parecer nos alejan del feminismo.

1). Ser feminista es actuar como un hombre

Lo digo por experiencia propia, muchas mujeres llegamos a creer que el feminismo nos lleva a ser el nuevo “macho” de la sociedad y a rechazar la feminidad para ser tomadas en serio. Mucho tiempo después de haber tomado una postura crítica frente al feminismo y frente a la defensa de los derechos de la mujer, finalmente me di cuenta que algo no era coherente, por un lado estaba defendiendo a la mujer y por el otro solo la rechazaba. Era obvio en ese momento que no podía defender algo que no conocía y que no quería, si deseaba luchar debía aceptar y concebir a la mujer como tal, su fisiología, su historia y su situación actual. Esta premisa solo nos deja pensando que la masculinidad está por encima de la feminidad.

2). Ser feminista me da el derecho a juzgar a otras mujeres por sus elecciones de vida.

Hace un par de años la autoproclamada feminista, escritora y arquitecta australiana Elizabeth Farrelly se ofendió al ser llamada misógina por algunos de sus lectores. Indiscutiblemente suena incoherente, sin embargo, en múltiples ocasiones sus publicaciones satanizaban que una mujer fuese femeninas, además de catalogar indiscriminadamente los libros escritos por mujeres como aburridos y más alarmante aún considerar estúpido que una mujer realice un trabajo doméstico.

Farrelly es sólo una excusa para mencionar aquí todas aquellas ocasiones en las cuales hemos actuado en contra de la frase de la política y activista María Teresa Fernández de la Vega Sanz “Cada vez que una mujer da un paso todas avanzamos”. Lo cual en la no es cierto, la lucha entre mujeres parece ser más ardua. Ser feminista no nos condiciona a no tener hijos, a no usar tacones y maquillaje o a no tomar la decisión de ser amas de casa si así lo queremos. Y ese es el punto, la elecciones de vida de cada mujer son suyas y no la excluyen de la lucha por la igualdad.

3). Soy feminista cuando me conviene

Ser feminista implica buscar igualdad de derechos y de oportunidades. Ahora bien, los derechos implican un deber y esta es la parte que se suele olvidar. Para ejemplificar esta premisa mencionaré las incontables ocasiones en las que las mujeres que viajan el en transporte público de mi ciudad esperan a que un hombre ceda su silla cuando alguien más lo necesita. Es decir, queremos igualdad por momentos? O todo el tiempo?

4). El hombre es el enemigo

5). La violencia no es tan grave si yo soy el agresor

Estas últimas dos premisas están directamente relacionadas con el origen de este artículo y con el penoso video del “tetazo” que mencioné previamente. Alguien me dijo en su momento que pasar de victima a victimario era un patrón casi seguro en las relaciones humanas, y por eso sé que la igualdad no va a llegar nunca si seguimos separando y rechazando, la igualdad es un trabajo en equipo. No permitamos que el feminismo se convierta en una forma de desigualdad contra otros grupos y contra nosotras mismas.